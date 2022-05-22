Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Usta Yazarlarla İmza Günü ve Söyleşi Etkinliği
Usta Yazarlarla İmza Günü ve...
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz ‘genç’ dostu belediye olmak
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz...
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Son Dakika
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Otobüs devrildi! 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Otobüs devrildi! 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Otobüs devrildi! 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

22 Mayıs 2022 Pazar 11:24
banner459

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Niğde Valisi Mustafa Koç yaptığı açıklamada, "Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler" dedi.

Adana- Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 41 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

NİĞDE VALİSİ KOÇ İNCELEMELERDE BULUNDU

Ölenlerin cenazeleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"HANGİ ORGANİZASYONDAN GELDİKLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Vali Koç, "Kazada maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 41 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız ambulanslarla Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla Hastaneleri'ne sevk edildi. Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Yaşındaki Tahir Ormanda Ölü Bulundu
15 Yaşındaki Tahir Ormanda Ölü Bulundu
Tek çete 35 suç
Tek çete 35 suç
15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!
15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!
Kahramanmaraş’ta 1 aydır kayıp 2 çocuk babasının cesedi bulundu
Kahramanmaraş’ta 1 aydır kayıp 2 çocuk babasının cesedi bulundu
Kahramanmaraş’ta kayıp çocuk 12 saat sonra bulundu
Kahramanmaraş’ta kayıp çocuk 12 saat sonra bulundu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber