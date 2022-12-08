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Silindir operasyonunda Kahramanmaraş’ta gözaltı sayısı 77’ye çıktı!

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 77’ye yükseldi.

Silindir operasyonunda Kahramanmaraş’ta gözaltı sayısı 77’ye çıktı!

Silindir operasyonunda Kahramanmaraş’ta gözaltı sayısı 77’ye çıktı!

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 77’ye yükseldi.

08 Aralık 2022 Perşembe 11:31

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyon neticesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyetleri çerçevesinde kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit. hakaret, kasten yaralama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kullanmak için uyarıcı veya uyuşturucu bulundurma suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik Kahramanmaraş merkezli 4 ilde 102 (15’i tutuklu ) adrese yapılan eş zamanlı operasyon yapılmış 70 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltı sayısının 77’ye çıktığı öğrenildi.

Operasyonlarda şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada, 36 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 512 adet tabanca fişeği, tüfeklere ait 168 adet fişek, 6 adet değişik ebatlarda bıçak, 4 adet kılıç, 1 adet hassas terazi, 42 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu hap, 1.019 gram esrar maddesi, 13,45 gram metamfetamin ve çok sayıda dijital materyal ele ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Adliyesine sevk edilecek.

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