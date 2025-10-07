Kahramanmaraş, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına yaptığı başarılı ev sahipliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şehir, güreş tutkusunu bir kez daha taçlandıracak önemli etkinliklere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 26 Ekim’de gerçekleştirilecek 1. Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası’nın yanı sıra 25 Ekim’de de Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. 20 ülkeden çok sayıda sporcu Batıpark Deprem Şehitleri Er Maydanı’nda ter dökecek. 2 gün boyunca TRT’den canlı yayınlanacak organizasyonlar şehrin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak.

Şehrin Tanıtımına Katkı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş olarak 25 Ekim’de Kısa Şalvar Türkiye Şampiyonası’na, 26 Ekim’de de ilk kez organize edilen Karakucak Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız, gururluyuz. Ata sporumuzun kalbi ana vatanında, Kahramanmaraş’ta atacak. 2 gün boyunca TRT’den canlı yayınlanacak organizasyonlar şehrimizin tanıtımına da katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkiş ve Başkanvekili Şahin Hopur’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.