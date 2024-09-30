Enflasyon ve döviz kuru krizi, Türk Lirası’nın negatif getirisine neden olurken, ATM’lerde 200 ve 100 TL’lik banknotlar yer almaya başladı. Bu durum, piyasada bozuk paraya ulaşımı zorlaştırıyor.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ATM’lerde yeni dönemin 2025 yılında başlayacağını açıkladı.

Babuşcu’nun paylaşımında şunlar yer aldı:

“Bankalar ATM’lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5, 10, 20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler.”