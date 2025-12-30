Gerçekleştirilen ziyarette, şehit polislerin aziz hatırası anılırken, Kahramanmaraş genelinde yürütülen asayiş, güvenlik ve suçla mücadele çalışmaları hakkında da karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkanı Ayhan Akyol, Türk Polis Teşkilatı’nın ülke genelinde büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını belirterek, Yalova’da şehit olan polis memurları için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Akyol, “Şehitlerimiz milletimizin ortak değeri ve onurudur. Yalova’da şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Basın camiası olarak her zaman emniyet güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Anadolu Basın Yayın Birliği’ne taziye ziyaretleri ve gösterilen duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti. Yiğit, emniyet teşkilatının şehitlerinden aldığı güçle, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Görüşmede ayrıca Kahramanmaraş’ta sürdürülen asayiş uygulamaları, önleyici polislik faaliyetleri ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla güvenlik tedbirlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Ziyaret, basın ile emniyet teşkilatı arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.