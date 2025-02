3 Lig 4. Grup 20. Hafta karşılaşmasında Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor kendi sahasında konuk ettiği Sebat Gençlik spor maçını 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Maç sonrası maçı ve ambiyansı değerlendiren Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, “Taraftarımız ligin ilk maçından bu yana bizleri yalnız bırakmıyor aslında onlara her zaman teşekkür ediyoruz. Onlara bir taraftan da her zaman mahcubuz. Bu stat bizim taraftarımızın hak ettiği bir stadyum değil, bu şehrin hak ettiği stadyum değil. Bu ortamı bu ambiyansı biran önce çoğaltmamız lazım. Dışarda çok fazla taraftarımız kalıyor, gönül ister ki biz elimizden geleni yapıyoruz ama elimizden gelen yetmiyor demek ki, bu ligi böyle bitirmek zorundayız. Bütün taraftarımız çok teşekkür ediyorum. Bizi deplasmanlarda dahi yalnız bırakmıyorlar her zaman yanımızdalar” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI BİR GALİBİYET ALDIK”

Maç hakkında konuşan Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, “Çok Kritik bir haftaydı. Bizim içinde kırılma anlarından biriydi. Rakiplerin yenilmesi Sebat ekibinin bizden puan cetvelinde üstün olması, kendi evimizde olması ile birlikte iyi bir hava yakalamamız lazımdı. Çok önemli ve anlamlı bir galibiyet aldık. Önümüzde önemli maçlar var seriyi Sebat’la yakaladık diyebiliriz, önemli olan devamını getirmek. Rakip ayırt etmeksizin, içeri dışarı ayırt etmeksizin, deplasmanda olsa iyi oyun oynamaya devam ederek kazanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.