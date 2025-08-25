2025-2026 Futbol Sezonu Nesine 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun ilk haftasında İzmir ekibi Aliağa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Aliağa Şehir Stadı’nda oynanan mücadelenin başlama vuruşuyla birlikte her iki takım erken gol bulmak için hücum hattına ağırlık verdi.

Karşılaşmanın ilk golü 15. dakikada ev sahibi ekipten geldi. Harun Kavaklıdere’nin kaydettiği golle Aliağa 1-0 öne geçti. Ancak temsilcimiz bu gole gecikmeden yanıt verdi. 17. dakikada yeni transfer Kemal Rüzgar, attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

İlk yarının son dakikalarında Harun Kavaklıdere bir kez daha sahneye çıktı ve kafa golüyle takımını 2-1 öne taşıdı. İlk 45 dakika bu skorla tamamlandı.

3 PUAN İZMİR’DE KALDI

İkinci yarıda İstiklalspor zaman zaman etkili pozisyonlara girse de aradığı golü bulamadı. 90 dakika sonunda başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 2-1 Aliağa üstünlüğüyle sona erdi.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig 3. Grup’ta namağlup şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezona 3 puanla başladı. Temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor ise sezona puansız girdi.