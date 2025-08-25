Saat 21.00’da başlayacak konserde Tuncer; kendine özgü yorumuyla dillere pelesenk olmuş türkülerini ve zengin repertuvarını müzikseverlerle buluşturacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, müzik dolu geceleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan fuar, 25 Ağustos Pazartesi günü çok özel bir programa ev sahipliği yapacak. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Mahmut Tuncer sahne alacak.

Saat 21.00’da başlayacak konserde Tuncer; kendine özgü yorumuyla dillere pelesenk olmuş türkülerini ve zengin repertuvarını müzikseverlerle buluşturacak. Her yaştan dinleyiciye hitap eden sahne enerjisi, coşkulu performansı ve samimi tavırlarıyla tanınan sanatçı, Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir akşam yaşatacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fuar coşkusunu taçlandıracak bu özel geceye tüm vatandaşlar davet edildi.