Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı müzik dolu bir geceye daha ev sahipliği yaptı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Ceceli, Cumartesi akşamı KAFUM’da sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı.

Alana akın eden hayranlarıyla buluşan Ceceli, sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. “Salıncak”, “Rüzgar”, “Leyla Mecnun”, “Öptüm Nefesinden”, “Bedel”, “Rastgele”, “Maşallah” ve “İlle de Aşk” gibi hit parçalarını seslendiren sanatçı, performansıyla büyük beğeni topladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ceceli, konserin finalinde hareketli oyun havalarıyla tempoyu doruğa çıkardı. KAFUM’u adeta bir şenlik alanına çeviren sanatçıya, vatandaşlar hem coşkulu alkışlarıyla hem de halaylarla eşlik etti. Kahramanmaraşlı müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederekKAFUM’u dev bir koroya dönüştürdü.Geniş repertuvarı, samimi sohbeti ve enerjisiyle gönülleri fetheden Mustafa Ceceli, fuar tarihine damga vuran konserlerden birine imza attı.

“Kahramanmaraş’ın Gönlümde Ayrı Bir Yeri Var”

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Mustafa Ceceli, Kahramanmaraş’a olan sevgisini dile getirdi. Sanatçı, “Daha önce de Kahramanmaraş’a birkaç defa gelmiştim. 6 Şubat depremleri tabi bizleri çok üzdü. Kahramanmaraş’ı ve civar şehirleri yıkan bu deprem bizleri de çok yaraladı. Ancak şimdi toparlandığını görmek mutluluk verici. Bugün birkaç yeri görmek nasip oldu ve toparlandığına şahit oldum. Tabi Kahramanmaraş deyince aklımıza gastronomisi de geliyor. Bugün o lezzetleri bir kez daha tatma imkânım oldu. Özellikle dondurmaya bayılıyorum. Kahramanmaraş’ın gönlümde her zaman ayrı bir yeri var. Bugün de bu konserde Kahramanmaraşlılar için şarkılarımızı söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.