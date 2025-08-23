Yaklaşık iki saat sahnede kalan Buray, geniş repertuvarı ve enerjisiyle Kahramanmaraşlı müzikseverlerden tam not aldı. Konser boyunca sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi, KAFUM’u dev bir koroya dönüştürerek fuar tarihine unutulmaz bir gece ekledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, 22’nci gününde unutulmaz bir konsere sahne oldu.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirdiği konserle binlerce müziksevere coşku ve duygu dolu anlar yaşattı. Fuara akın eden vatandaşlar alanı tamamen doldururken, ünlü sanatçı sahneye çıkar çıkmaz büyük alkışlarla karşılandı.

Buray, dillere pelesenk olmuş şarkılarından “Olmuşum Leyla”, “Alaz Alaz”, “Aşk Mı Lazım”, “Seni Sevmiyorum Artık”, “Mecnun”, “Sen Sevda Mısın” ve “Kabahat Bende”yi seslendirerek hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Sahnedeki güçlü performansının yanı sıra samimi tavırlarıyla da gönülleri kazanan sanatçı, repertuvarında sadece popüler şarkılarına değil, Türk müziğinin unutulmaz eserlerine de yer verdi.

Âşık Mahzuni Şerif’in “İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım” ve Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” türkülerini yorumlayan Buray, konser alanındaki binlerce kişiye duygusal anlar yaşattı.

Konserin finalinde ise tempoyu artıran sanatçı; “Yekte”, “Kesik Çayır”, “Lorke” ve “Caney” gibi hareketli oyun havalarıyla sahneyi adeta bir şenlik alanına dönüştürdü.

Vatandaşlar, hem halaylarla hem de coşkulu alkışlarla bu unutulmaz geceye eşlik etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Buray, geniş repertuvarı ve enerjisiyle Kahramanmaraşlı müzikseverlerden tam not aldı. Konser boyunca sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi, KAFUM’u dev bir koroya dönüştürerek fuar tarihine unutulmaz bir gece ekledi.