Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin farklı noktalarında esnaflarla bir araya gelerek istişare toplantılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Görgel, Onikişubat ilçesinde bulunan Hanefi Mahçiçek Bulvarı esnaflarıyla buluştu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda esnafların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Görgel, yerel yönetim olarak hayata geçirilen projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Programa; Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de katıldı. Heyet, esnaflarla birebir görüşerek talepleri dinledi ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

“Hep Birlikte Kahramanmaraş’ı Daha İleriye Taşıyacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, esnafların şehrin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Başkan Görgel, “Esnaflarımız, bu şehrin hem ekonomik hem de sosyal hayatının temel taşlarından bir tanesi. Bugün burada esnaflarımızla bir araya gelmek, taleplerini dinlemek ve önerilerini almak bizim için büyük bir mutluluk. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımıza destek olma konusunda elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Sadece sorunları konuşmakla kalmıyor, çözüm odaklı projelerimizi de birlikte geliştiriyoruz. Hep birlikte Kahramanmaraş’ı daha ileriye taşıyacağız” dedi.