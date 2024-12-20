Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla düzenlediği Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) ile adından söz ettiriyor.

42 farklı branşta devam eden kurslar arasında özellikle sanatsal mozaik atölyesi büyük ilgi görüyor. KAMEK’in sanatsal mozaik atölyesi, hem görsel hem de uygulamalı eğitimi bir arada sunarak katılımcıların yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Alanında uzman eğitmenler, kursiyerlere mozaik sanatının tarihçesinden temel tekniklere kadar teorik bilgiler aktarıyor. Ayrıca atölyede, cam, taş ve seramik gibi malzemeler kullanılarak yapılan uygulamalarla katılımcılar kendi eserlerini oluşturma fırsatı yakalıyor.

“Kursiyerler Ürettikleri Eserleri Dekor Olarak Kullanıyor”

Sanatsal Mozaik Atölyesi eğitmeni Melek Tunç, “Belirlediğimiz bir modül çerçevesinde eğitimlerimize devam ediyoruz. Mozaiğin geçmişten günümüze tarihsel gelişimini, çeşitlerini ve tekniklerini kursiyerlerimize anlatıyoruz. Teorik eğitimlerin ardından pratik uygulamalara geçtik. Germenicia gibi tarihi alandan seçtiğimiz desenleri burada kursiyerlerimiz kendi el becerileriyle yapmaya çalışıyor. Öğrencilerimiz burada ürettikleri eserleri evlerinde süs eşyası ve dekor olarak kullanıyor” diye konuştu.

“KAMEK, Mozaik Sanatını Yakından Tanıma Fırsatı Sağlıyor”

Sanatsal Mozaik Atölyesi kursiyerlerinden Damla Bolat, “Rehber öğretmenim. Okuldan sonra kalan vaktimi böyle güzel bir kursta değerlendirmek beni çok mutlu ediyor. Burada stresimi atıyorum diyebilirim. Bana çok fayda sağlıyor bu kurs” dedi. Diğer bir kursiyer Ramazan Artuk da, “Mozaikleri çok seviyorum ve bu sanata gönül verdim diyebilirim. KAMEK’te düzenlenen mozaik kursu da bu sanatı daha yakından öğrenme noktasında bana katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.