Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi’nde yapımı devam eden kalıcı konut projelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarete; Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de eşlik etti.

Başkan Fırat Görgel, incelemeler sırasında şantiye ekiplerinden ve yetkililerden konutların mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler aldı.

6 Şubat depremleri öncesinde Binevler 2. Kısım, Özge Apartmanı, Yunus Emre Apartmanı, Bosna Apartmanı, Umut Apartmanı ve Şafak Apartmanı’nın yer aldığı adaya 36 blok ve 870 yeni daire inşa ediliyor.