Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde çelenk sunma ile başlayan program, şehitlik ziyaretleri devam etti. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Duaların okunduğu şehitlik ziyareti sonrası Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde şehit ve gazi aileleri ile kahvaltı programı gerçekleştirildi. Kahvaltı Programına Vali Vekili İbrahim Şenkon, , Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, kahraman gaziler ve aileleri katıldı

“Gazilik Geleceğin Pusulasıdır”

Programda konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek “Gazilik, sadece bir unvan değil, milletimizin varoluş hikayesinin sarsılmaz abidesidir. Biz gaziler, vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz. Gazilik, sadece geçmişin değil, geleceğin de pusulasıdır. Bugün bizler bir oldukça, omuz omuza verdikçe terörün aralığına asla yer bırakmayacak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız” dedi.

“Gazilerimizin Onurlu Mücadelesi ile Bugünlere Geldik”

Gazilerin önemine değinen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, “Bu topraklar şehitlerimizin kanları ile sulandı, gazilerimizin onuru mücadelesi ile direndi ve bugünlere geldi. Bizler de Gazi Meclis’imizin bir üyesi olarak şehrimize, ülkemize bu vatanı bize emanet eden şehit ve şehit ailelerimize sahip çıkmaya çalışan askerleriz” diye konuştu.

“Her Karış Toprağımız Şehitlerimizin Kanı, Gazilerimizin Mücadelesiyle Yoğruldu”

Milletin gönlünde en yüce makamlardan biri olan gazileri anmanın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “19 Eylül Gaziler Günü, milletimizin varlığını, hürriyetini ve istiklalini borçlu olduğu kahramanlara duyduğu minnetin bir ifadesidir. Bizler, binlerce yıldır bu topraklarda cesaret ve kardeşlikle var olduk. Her karış toprağımız şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin mücadelesi ile yoğruldu. Kahramanmaraş, Milli Mücadele’de sergilediği destansı direniş ile ‘Kahraman’ unvanını alan bir şehirdir. Bu unvan bizler için bir övünç olduğu kadar aynı zamanda şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuzun da bir simgesidir” cümlelerini sarf etti.

“Gazilerin Emanetine Hep Birlikte Sahip Çıkacağız”

Başkan Görgel, “Gazilik, cesaretin, sabrın ve vatan sevdasının ete kemiğe bürünmüş halidir. Gazilerimiz, şehitlerimiz ile birlikte bu milletin onur abideleridir. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün minarelerimizden ezanlarımız okunuyor, bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyor. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlere emanet ettikleri kutsal vatan ile birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu da miras bıraktılar. Bizler, onların izinden giderek onların emanetini hep birlikte sahip çıkacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak da bizler şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.