YKS 2025 yerleştirme verilerine göre, Metalurji Programı Türkiye 1.’si, Uçak Teknolojisi Programı Türkiye 6.’sı ve Makine Programı Türkiye 8.’si oldu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, sonuçların üniversite adına havacılık ve teknikalanlarda atılan güçlü adımların bir göstergesi olduğunu belirtti. Elde edilen sonuçların KİÜ ve Kahramanmaraş açısından gurur verici olduğunu ifade eden Bakan şunları kaydetti:

“Üniversitemizin meslek yüksekokullarının Türkiye sıralamalarında böylesine üst dereceler elde etmesi, eğitimde mükemmeliyet vizyonumuzun ve akademik kadromuzun üstün gayretlerinin en güçlü kanıtıdır. Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulumuz başta olmak üzere, tüm birimlerimiz öğrencilerimizi uluslararası standartlarda donanımlı, yenilikçi ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirmeyi sürdürecektir. Bu önemli başarılarda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimize akademik ve mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum.”

Rektör Bakan, mesleki eğitimde kaliteyi ve sürdürülebilir başarıyı esas alan yaklaşımlarla, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.