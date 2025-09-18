Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan yerinden dinlemek ve çözüm yollarını birlikte şekillendirmek amacıyla düzenlediği “Muhtarlar Buluşması” programına Afşin’de devam etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya başkanlığında yapılan toplantıya; Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Afşin’in merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Yerel yönetimle halk arasında köprü görevi gören muhtarlar, bu kez Afşin’de bir araya gelerek mahallelerinin sesini yöneticilere taşıdı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ tarafından Afşin’de sürdürülen altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmet yatırımları hakkında detaylı istişareler yapıldı.

“Muhtarlarımızın Talepleri Bizler İçin Yol Haritası”

Mahallelerdeki ihtiyaç haritasının belirlenmesinde bu tür toplantıların önemine vurgu yapan Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, “Afşin’de gerçekleştirdiğimiz buluşmada, merkezden kırsala tüm mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek hem mevcut yatırımlarımızı değerlendirdik hem de gelecek projelerimizi paylaştık. Muhtarlarımızın ilettiği talepler, bizim için sadece birer not değil, hizmet önceliklerimizi belirleyen yol haritası. Bu toplantılar sayesinde, vatandaşlarımızın gündelik yaşamını doğrudan etkileyen sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretebiliyoruz” diye konuştu.