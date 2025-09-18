Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre odaklı şehircilik vizyonu ve şehrin doğal dokusunu koruyarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Estetik ve ekolojik değerleri bir araya getiren yatırımları Başkan Fırat Görgel öncülüğünde tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen Karbon Yutak Alanı Ağaçlandırma Projesi ile şehre yeni bir yaşam alanı kazandırıyor.

25 Milyon TL’lik ‘Yeşil’ Proje

‘Yeşil Dönüşüm’ prensibi ile vatandaşların doğayla daha iç içe bir yaşam sürmesi ve Kahramanmaraş’ın geleceğine yatırım niteliği taşıyan ‘Karbon Yutak Alanı Ağaçlandırma Projesi’nin ihalesini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’taki Malik Ejder mahallesinde bulunan yaklaşık 75 bin metrekarelik alanda peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirecek.

Geleceğe Yeşil Bir Miras

Kamelyalar, yürüyüş yolları, sosyal alanlar ve daha birçok donatının da inşa edileceği alanla birlikte Kahramanmaraş’ın çevresel kimliği yeniden şekillendirilecek. Vatandaşların doğayla daha iç içe bir yaşam sürmesi için altyapıdan mimariye kadar pek çok alanda dönüşümün sağlanacağı proje sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de gözeten bir anlayışın ürünü olarak şehir vizyonuna yön verecek.

“Vatandaşlarımızın Nefes Alabileceği Alanları Artırıyoruz”

Kahramanmaraş’ı daha yaşanabilir ve çevreci şehir haline getirmek adına gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Hayata geçireceğimiz bu proje, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecek nesillerin yaşam hakkına da saygı gösteren bir anlayışın ürünü olarak görüyoruz. Şehrimizin çehresini değiştirecek bu yeşil dönüşüm hamlesiyle, hem doğayla uyumlu bir kent vizyonunu hayata geçiriyoruz hem de vatandaşlarımızın nefes alabileceği alanları artırıyoruz. Biz bu şehre gönülden bağlıyız. Her yatırımımızda, her projede Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin huzurunu, sağlığını ve mutluluğunu önceliyoruz” ifadelerini kullandı.