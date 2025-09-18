Vatandaşlar, olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyarıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Cuma gece saat 00.00’dan saat 16.00’a kadar kuvvetli rüzgâr ve zaman zaman fırtına etkili olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, vatandaşların da tedbirli olması gerektiği belirtildi. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.