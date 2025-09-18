Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezi, ilçeler ve en uzak kırsal mahallelere kadar uzanan kapsamlı çalışmalar hem günlük yaşamı kolaylaştırıyor hem de bölgesel kalkınmaya ivme kazandırıyor. Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Pazarcık’ın Kızkapanlı, Ufacıklı, Salmanlı gibi yerleşim yerlerine hayat veren grup yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı.

Dar ve Tehlikeli Yol Modern Standartlara Kavuşuyor

Yıllardır sürücülerin zorlukla geçtiği, özellikle virajlı yapısıyla tehlike arz eden yaklaşık 3 kilometrelik yol, kapsamlı çalışmalar neticesinde yeniden şekillendiriliyor. Mevcut genişliği 6 metre olan yol, yapılan çalışmalarla 12 metreye çıkarılıyor. Yol güzergâhında yer alan sert kaya oluşumları, özel kırıcı makinelerle bertaraf ediliyor. Aynı zamanda sürücüler için risk oluşturan keskin virajlar da düzenlenerek görüş mesafesi artırılıyor. Yolun modernize edilmesiyle birlikte, vatandaşların seyahat deneyimi yalnızca daha güvenli ve hızlı hale gelmekle kalmayacak aynı zamanda konfor standartları da ciddi biçimde yükselecek.