KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir merkezinde olduğu gibi 11 ilçede koordineli bir şekilde yürüttüğü altyapı yenileme projeleriyle hem yer altı sistemlerini modernize ediyor hem de bu çalışmaların ardından bozulan yol yüzeylerini titizlikle onararak şehir ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Bu kapsamda, Elbistan’ın Güneşli ve Esentepe mahallelerinde tamamlanan altyapı imalatlarının ardından, yol yüzeylerinde oluşan bozulmalar asfalt çalışmalarıyla gideriliyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem araç hem de yaya trafiğindeki olumsuzlukların önüne geçildi.

Önce Altyapı Ardından Asfalt

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Altyapı yenileme çalışmalarımızın devam ettiği mahallelerde yol yüzeyinde oluşan bozulmaları da gideriyoruz. Bu kapsamda asfalt ekipleri mesaisini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.