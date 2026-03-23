Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’u makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Görgel, yeni görevine başlayan Rektör Okumuş’a başarı dileklerini ileterek, görevin hem üniversite hem de Kahramanmaraş için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Görgel, özellikle son yıllarda şehirlerin kalkınmasında üniversitelerin üstlendiği rolün giderek arttığına dikkat çekti. Görüşmede, Büyükşehir Belediyesi ile üniversite arasında hayata geçirilebilecek projeler de gündeme geldi. Şehir planlamasından çevre yatırımlarına, kültürel faaliyetlerden gençlik projelerine kadar birçok alanda ortak çalışmalar yapılabileceği vurgulandı.

Rektör Okumuş ise nazik ev sahipliği dolayısıyla Başkan Görgel’e teşekkür ederek, üniversitenin sadece eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde, bulunduğu şehre değer katan bir yapı olduğunu vurguladı.

“Rektörümüze Muvaffakiyetler Diliyorum”

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan hocamız İbrahim Taner Okumuş’u misafir ettik. Şehrimizin kalkınmasını sadece fiziki yatırımlarla değil, aynı zamanda bilimsel ve akademik katkılarla da desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada üniversitemizle kurduğumuz güçlü iş birlikleri; şehir planlamasından çevre projelerine, gençlik çalışmalarından kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlıyor. Kahramanmaraş’ımızı daha ileriye taşımak için ortak aklı esas alan, bilimsel verilerle desteklenen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sayın Rektörümüze muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.