Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde yürüttüğü mahalle ziyaretleri kapsamında Onikişubat Tavşantepe Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti.

Muhtar Hacı Mustafa Kabak ev sahipliğinde gerçekleşen programa; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de katıldı. Buluşmada bölgedeki mahalle muhtarları da yer alırken, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Görgel, altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemesine kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı. Muhtarlar, Büyükşehir Belediyesinin sahada yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

“Muhtarlarımız, Vatandaşlarımızla Aramızda Köprü”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızda çok kıymetli bir köprü vazifesi görüyor. Onların görüş ve talepleri bizler için her zaman öncelikli bir rehberdir. Kahramanmaraş’ımızın her mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görmek, muhtarlarımızla istişare ederek en doğru hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Bugün Tavşantepe Muhtarlığımızda değerli muhtarımız Hacı Mustafa Kabak, bölge mahallelerimizin muhtarları ve teşkilatımızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Mahallelerimizin taleplerini değerlendirdik, çözüm önerilerimizi paylaştık. Şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak her hizmet, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır” cümlelerini kaydetti.