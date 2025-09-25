Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Dulkadiroğlu’nun kırsal mahallelerinde yapımı süren köy evlerini yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgiler aldı.

Bulanık, Yusufhacılı ve Peynirdere mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde gören heyette, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık da yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, heyete projeler hakkında detaylı bilgiler vererek evlerin geldiği aşamayı aktardı. İncelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Görgel ve Vali Ünlüer, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için notlar aldı. Bölge halkı, köy evleriyle ilgili yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Görgel ve Ünlüer de çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı mesajını verdi.

Aliko Ailesine Hayırlı Olsun Ziyareti

Program kapsamında Başkan Görgel, Vali Ünlüer ve beraberindeki heyet, Peynirdere Mahallesi’nde yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde yeni konutlarına kavuşan Aliko ailesini de evlerinde ziyaret etti. Yeni yuvalarına kavuşan aileye hayırlı olsun dileklerini ileten heyet, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

“Daha Güvenli ve Yaşanabilir Bir Şehir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, incelemelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Devletimizin ve milletimizin iş birliğiyle hayata geçirilen köy evleri projeleri, hemşehrilerimizin daha güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarına kavuşması açısından büyük önem taşıyor. Yerinde dönüşümden yararlanan hemşehrilerimiz de devletimizin destekleriyle bir bir yeni yuvalarına kavuşuyor. Bizler de Sayın Valimizle birlikte çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyor, sürecin hızla tamamlanması için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Bu projeler tamamlandığında Kahramanmaraş’ımızın her köşesinde daha güvenli yaşam alanları ortaya çıkmış olacak” cümlelerini kaydetti.