Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmalarını sürdürürken, İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla da anlamlı ziyaretlerde bulundu. Program kapsamında ilk olarak Bahçelievler Kur’an Kursu’nda eğitim gören işitme engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Görgel, kursiyerlerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Ardından işitme engelli Köse ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Görgel, aile fertleriyle yakından ilgilenerek desteklerini iletti.

“Hedefimiz Engelsiz Bir Kahramanmaraş”

Samimi bir atmosferde geçen buluşmalarda işitme engelli vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Görgel, yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik çalışmalarına dikkat çekti. Görgel, “İşitme Engelliler Haftası’nı vesile kılarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların hayat enerjisini ve mutluluğunu görmek bizleri de ziyadesiyle sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız engelsiz bir şehir ortaya koymak. Ulaşımda, yollarda, parklarda ve yaptığımız her alanda bu önceliği dikkate alıyoruz” dedi.

Türkiye’ye Örnek Çalışmalar

Başkan Görgel, işitme engelli bireylere yönelik belediye tarafından hayata geçirilen desteklere de değinerek, “Sosyal, sportif ve kültürel projelerimizle engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunuyoruz. İşitme cihazı, ışıklı kapı zili, işitme engelli anneler için titreşimli bebek uyarı cihazı gibi destekler sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.