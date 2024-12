Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek ve muhtarların taleplerini dinlemek amacıyla Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Yakup Uğur ve dernek üyesi muhtarlarla bir araya gelen Görgel, sorunların çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da yer aldı. Başkan Görgel, toplantıda mahallelerin öncelikli sorunlarına ilişkin bilgi alırken, muhtarların ilettiği taleplerin çözüme kavuşturulması için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Muhtarların talepleri arasında altyapı iyileştirmeleri, ulaşımda eksikliklerin giderilmesi ve sosyal donatı alanlarının artırılması gibi konular öne çıkarken Başkan Görgel, bu taleplerin yakından takip edileceği ve kısa sürede yerine getirileceğini ifade etti.

“Muhtarlarımzın Görüşlerine Daima Önem Veriyoruz”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, halkın temsilcisi olan muhtarların mahallelerin sesi olduğunu ve belediye çalışmalarında muhtarların taleplerine öncelik verdiklerini belirtti.

Görgel, “Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek, mahallelerimizin değerli temsilcileri olan muhtarlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk. Muhtarlarımız, halkımızın nabzını en iyi tutan ve mahallelerin ihtiyaçlarını en doğru şekilde ileten kişiler. Bugünkü ziyaretimizde, onların taleplerini dinleyerek mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarını istişare ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak, muhtarlarımızın taleplerine her zaman önem veriyoruz. Toplumun her kesimine dokunan hizmet anlayışımızla, mahallelerimizdeki altyapı eksikliklerinden ulaşım çözümlerine, sosyal alan ihtiyaçlarından diğer beklentilere kadar her konuda çözüm üretmeye devam edeceğiz. Hep birlikte, Kahramanmaraş’ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.