Ziyaret sırasında Güler amcanın hayat tecrübeleri ve yaşam boyunca verdiği mücadeleler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Başkan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ulu çınarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. 91 yaşındaki Murat Güler amcamızla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine sıhhat ve afiyet içinde hayırlı uzun ömürler diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Başkan Karaca’nın bu anlamlı ziyaretleri, Türkoğlu halkı tarafından takdirle karşılanırken, atalarımızın mirasını yaşatma çabaları da büyük önem taşıyor.