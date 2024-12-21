Anavatan Partisi eski İl Başkanı ve tecrübeli siyaset adamı Mehmet Sabancı, Belediye Başkanları ile bir araya gelerek, gündemin sıcak başlıklarını masaya yatırdı.

Dostluk, dayanışma ve ortak vizyon çerçevesinde gerçekleşen bu buluşma, yerel yönetimlerin geleceği adına kritik bir dönüm noktası oldu. Başkan Okumuş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün Mehmet Sabancı ile birlikte, yerel yönetimler arasındaki güçlü iş birliğini tartıştık. Bu birlikteliği daha da ileriye taşıyacağız. Değerli belediye başkanlarımızla büyük hedefler için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” diyerek güçlü bir mesaj verdi.

Belediye Başkanları Birliği, yerel yönetimlerdeki dayanışma ruhunu perçinlerken, Başkan Okumuş’un liderliğinde gelişen projeler ve güçlü iş birlikleri adına atılan adımlar dikkat çekti. Başkan Okumuş’un vizyonu, yerel yönetimlerin güçlü bir yapıya kavuşması için önemli bir temel oluşturuyor.

Başkanlar arasındaki bu önemli buluşma, yerel yönetimlerdeki güç birliğini daha da perçinleyerek, kalkınma ve hizmet alanındaki ortak projelere olan inancı pekiştirdi.