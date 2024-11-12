Toptaş, “Sorunlarımızı yerinde görüyor, vatandaşlarımızın önerilerini alıyor ve ekiplerimizi yetkilendirip hızlıca çalışmaları başlatıyoruz. Kısacası, istişarenin ve durmadan çalışmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz” dedi.

‘Birlikte Onikişubat’ sloganıyla başladığı görevinde, istişareye ve sorunların yerinde çözümüne verdiği önemi her fırsatta hissettiren ve bir an olsun vatandaşların yanından ayrılmayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak ekibiyle birlikte Çamlık Mahallesi’ne çıkarma yapan Başkan Toptaş, Çamlık başta olmak üzere Saçaklızade, Necip Fazıl, Fatih ve Divanlı mahalle muhtarları ile bir araya gelerek hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerilerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri dikkate aldıklarını vurgulayan Toptaş, belediye ekiplerinin sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretebilmesi için yerinde incelemelerin önemine dikkat çekti.

Ziyarette Başkan Toptaş’a, Çamlık Mahallesi Muhtarı Abdullah Ay’ın yanı sıra Saçaklızade Mahallesi Muhtarı Mustafa Uzun, Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tufan, Fatih Mahallesi Muhtarı Ali Engizek ve Divanlı Mahallesi Muhtarı Atilla Erimhan da eşlik etti.

Yerinde tespit, yerinde çözüm: Hizmetin başladığı ilk nokta

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, belediyecilik anlayışının merkezinde yerinde hizmet ve yerinde çözüm olduğunu vurgulayarak, halkın sorunlarını bizzat yerinde görmek ve hızlı çözümler üretebilmek için düzenli olarak mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Ziyaret sırasında vatandaşların ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden duymanın önemine değinen Toptaş, şunları kaydetti:

“Bugün yine çiçek gibi bir gün başlangıcı yaptık. Vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların öneri ve taleplerini dinledik. Bizim için sahada olmak, vatandaşın içinde olmak, her şeyden önce geliyor. Sorunlarımızı yerinde görüyor, mahalle muhtarlarımızla birlikte çözüm yolları üzerine istişare ediyoruz. Ardından ekiplerimizi yetkilendirip hızlıca çalışmaları başlatıyoruz. İstişarenin ve durmaksızın çalışmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz.”

Başkan Toptaş, belediyenin çözüm odaklı çalışmaları ve mahallelerle kurulan yakın temas sayesinde Onikişubat Belediyesi'nin tüm mahallelerde olduğu gibi Çamlık Mahallesi’nde de sorunlara hızla çözüm bulduğunu vurguladı.

Altyapıdan üst yapıya her konuda istişare edildi

Ziyaret esnasında, altyapı eksiklikleri, yol ve kaldırım düzenlemeleri, park alanlarının iyileştirilmesi, temizlik çalışmaları ve aydınlatma gibi mahalle sakinlerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler ele alındı. Çamlık Mahallesi sakinleri, mahallede karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini Başkan Toptaş ile paylaştı. Vatandaşlar, belediyenin varlığını her daim yanlarında hissettiklerini ve bu tür ziyaretlerin mahalleye verilen değeri gösterdiğini ifade etti. Başkan Toptaş, toplantıda ele alınan her konunun takipçisi olacağını belirterek, vatandaşlara hızlı ve etkili çözümler sunmak için ilgili ekipleri hemen harekete geçireceklerinin altını çizdi.

Mahallelerin gelişimi için iş birliği ve dayanışma

Çamlık Mahallesi Muhtarı Abdullah Ay, Başkan Toptaş’a teşekkürlerini ileterek, mahallede çözüm bekleyen konuların bizzat yerinde görülmesinin son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Ay, Başkan Toptaş’ın bu yaklaşımı sayesinde mahalledeki sorunların hızla çözüleceğine dair inancını vurguladı. Muhtarlar, belediyenin mahallelere yönelik ilgisinin vatandaşlar arasında memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi.