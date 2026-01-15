Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi’nin öncülüğünde açılan ve Kahramanmaraş’ta ilk kez bir belediye eliyle hizmete kazandırılan Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde eğitim-öğretim hız kesmeden devam ediyor.

Hem çocukların hem de velilerin beğenisini kazanan, fiziki şartları ve eğitim kadrosu ile hizmet kalitesini her geçen daha yükseklere çıkarın Gündüzbakımevİ’nde, yarıyıl tatiline girilmesi dolayısıyla karne dağıtım programı düzenlendi.

Karne heyecanı yaşayan çocukların mutluluğuna ortak olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, miniklerin hazırladığı doğum günü sürpriziyle de duygusal anlar yaşadı.

Programa; Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, veliler ile öğretmenler katıldı.

Karne gününde çocukları yalnız bırakmayan protokol üyeleri, ailelerle de yakından ilgilendi.

Sıcak ve samimi atmosferiyle gerçekleşen karne programı, çocukların neşesi ve ailelerin memnuniyeti ile gönüllerde iz bıraktı.

Miniklerden Başkan Toptaş’a doğum günü sürprizi

Program sırasında minik öğrenciler tarafından hazırlanan doğum günü pastası Başkan Hanifi Toptaş için kesildi. Pastayı çocuklarla birlikte üfleyen Başkan Toptaş, bu anlamlı sürpriz karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Miniklerimizin samimiyeti ve sevgisi bizlerin en büyük mutluluğu” ifadelerini kullandı.

“Karne heyecanını birlikte paylaştık”

Karne programında konuşan Başkan Hanifi Toptaş, eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan tüm öğrencileri tebrik ederek, belediye eliyle Kahramanmaraş’ta ilk kez hayata geçirilen Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin önemine dikkat çekti. Başkan Toptaş, bu merkezin hem çocukların gelişimi hem de ailelerin sosyal ve ekonomik anlamda desteklenmesi açısından çok kıymetli bir hizmet olduğunu vurguladı.

Başkan Toptaş, konuşmasında gündüz bakımevini açıldığı günden bu yana yakından takip ettiğini belirterek, “Burada yavrularımıza gerçekten çok iyi bir eğitim veriliyor. Ailelerimiz için de büyük bir kolaylık sağlıyor. Bizler için en kıymetli yatırımlar, doğrudan hemşehrilerimize dokunan hizmetlerdir” dedi.

Ailelere ve çocuklara dokunan bir hizmet

Gündüz bakımevinin, yalnızca çocuklara değil ailelere de dokunan bir proje olduğunu ifade eden Başkan Toptaş, Aile Yılı kapsamında bu tür hizmetlerin öneminin daha da arttığını belirtti. Önümüzdeki süreçte benzer sosyal ve eğitim odaklı projelerin hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Programda öğretmenlere ve idari personele de teşekkür eden Başkan Toptaş, emeği geçen herkesi tebrik ederek, “Bu güzel ortamda yavrularımızın gelişimine katkı sunan tüm eğitici ve idari kadromuza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda Başkan Hanifi Toptaş, Miraç Kandili dolayısıyla tüm Kahramanmaraşlıların kandilini tebrik ederek, karne alan öğrencilere ve ailelerine hayırlı bir tatil temennisinde bulundu.