Şiir ve edebiyatın başkentinde; kültür sanat anlamında çalışmalarını sürdüren, sanatsal ve entelektüel birikimi artırmak ve şehir kütüphanesini genişletmek için faaliyetlerine devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Kültür Yayınları’ndan BerdücesiDergisi’nin güz sayısı okurlarla buluştu.

Edebiyat alanında hayata geçirdiği faaliyetlerle 2023 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Kamu Yayıncılık” alanında ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesinin mevsimlik kültür, edebiyat ve sanat dergisi Berdücesi’nin yeni sayısında; Sümeyye Yıldız, Şule Köklü, Bilge Doğan, Fatma Türk, Şeyma Sarı ve Kemal Timur gibi birbirinden değerli isimlerin kaleme aldığı şiir, öykü, portre, söyleşi ve deneme türünde eserler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Berdücesi ve Kültür Yayınları’na ait tüm dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergiinternet adresinden ücretsiz bir şekilde ulaşılabileceği belirtildi.