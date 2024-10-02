Bu kapsamda Ballıca Mahallesi'nde başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek hızlı ve etkili çözümler üretmeye devam ediyoruz. Ballıca Mahallemizdeki kilit parke taşı çalışmamız, vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmeleri adına attığımız adımlardan sadece biri. İlçemizin her köşesinde modern ve sağlam altyapı oluşturmak için tüm ekibimizle yoğun bir çaba içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Ballıca Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Akpınar da çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulacağını belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde diğer mahallelerde de benzer çalışmalarını sürdürüyor.