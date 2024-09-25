AFAD verilerine göre Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.50’de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre olumsuz bir durum bildirilmedi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bitlis ilimizin Tatvan ilçesinde saat 14:50’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”