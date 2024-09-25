Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Sektörel Enflasyon Beklentileri” anketinin sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerinde düşüş yaşandı.

2024 yılı eylül ayı itibarıyla, piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektörün beklentisi ise 2,7 puanlık bir düşüşle yüzde 51,1 seviyesine geriledi. Hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi de 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 oldu.