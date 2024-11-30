Continent Hotel Konferans Salonu’nda yapılacak olan 9. Olağan İl Kongresi, hem partililerin hem de tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanacak.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın katılımıyla yapılacak olan bu kongrede, Kahramanmaraş’ın geleceğine dair projeler, yerel kalkınma planları ve gençlere yönelik stratejiler tüm detaylarıyla ele alınacak. Ayrıca, kongrede Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Türk, Onikişubat İlçe Başkanı Sezai Çevirici, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Alper Beştepe, Afşin İlçe Başkanı, Göksun İlçe Başkanı, Pazarcık İlçe Başkanı Ali Ata Yaraşır, Türkoğlu İlçe Başkanları ve ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak.

BTP İl Başkanı Ali Türk, kongreye ilişkin şu güçlü mesajı verdi:

“Bu tarihi gün, Kahramanmaraş’ın geleceği için atılacak en önemli adımlardan biri olacak. Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş’ı şehrimizde ağırlamak büyük bir onur. Bu kongre, sadece bir buluşma değil, şehrimizin siyasi, ekonomik ve sosyal geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktasıdır. Tüm halkımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.”

BTP, Kahramanmaraş’ın Geleceği İçin Yeni Bir Dönemi Başlatıyor!

Kongrede, yeni dönemde Kahramanmaraş’ın kalkınması için yerel projeler, ekonomik stratejiler ve gençlere yönelik vizyoner projeler tartışılacak. Kongre, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın siyasi ve ekonomik geleceği için belirleyici bir adım olacak.

BTP İlçe Başkanları da bu tarihi buluşmanın önemine dikkat çekerek şunları söylediler,

Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Alper Beştepe, “Bağımsız Türkiye Partisi olarak, bu kongre ile Kahramanmaraş’ımızın geleceğine yön verecek projeleri açıklayacağız. Şehrimizin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasına tanıklık edeceğiz. Tüm halkımızı bu tarihi buluşmaya davet ediyoruz.”

Pazarcık İlçe Başkanı Ali Ata Yaraşır,

“Bu kongre, sadece bir toplantı değil, Kahramanmaraş’ın geleceği için tarihi bir adım olacak. Tüm Kahramanmaraş halkını bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.”

Afşin, Elbistan, Göksun ve Türkoğlu İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri de kongrede yer alacak ve BTP‘nin Kahramanmaraş’a yönelik yeni vizyonunu destekleyecek.

Katılım Detayları:

Tarih: 30 Kasım 2024, Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: Continent Hotel Konferans Salonu, Kahramanmaraş

Tarihi Kongreye Tanıklık Edin!

Bu kongre, sadece bir parti toplantısı değil, Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek bir buluşmadır. Kahramanmaraş’tan BTP’nin öncülüğünde şekillenecek yeni bir siyasi dönemin başlangıcına tanıklık etmek için, tüm Kahramanmaraşlıları bu önemli günün bir parçası olmaya davet ediyoruz.