Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun’da Hacıömer – Temurağa Grup Yolu’nda başlattığı genişletme ve zemin hazırlıklarına da devam ediyor. Yağmurlu, Hacıömer ve Temurağa mahallelerinin ulaşımda yoğun olarak kullandığı aynı zamanda Elbistan ve Ericek – Çardak karayollarını birbirine bağlayan alternatif grup yolunun 4 kilometrelik kısmının genişliği 2 katına çıkarılıyor. Genişletme ve zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sathi olan grup yolu ileriki aşamada sıcak asfaltla kaplanacak. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla arterin çift şeritli olarak hizmete sunulması ve bölgede ulaşım standardının üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ