Öztunç, 2025 yılının ilk 6 ayına ait bütçe verilerinin, bu yanlış politikanın doğrudan sonucu olduğunu belirterek, “Bütçe adeta faize ipotek edildi. Devlet halktan topladığı verginin neredeyse dörtte birini rantiyeye faiz olarak ödüyor” dedi.

FAİZE GİDEN PARA 4 MİLYON EMEKLİYE ÜÇ AYDA ÖDENECEK TUTARDAN DAHA FAZLA

Öztunç, bütçe verileri ile ilgili şunları söyledi:

”2025 yılının ilk 6 ayında merkezi bütçeden 1 trilyon 111 milyar lira faiz ödemesi yapıldı. Bu tutar, 2024 yılının tamamında yapılan faiz ödemesinin %87,5’ine eşit. Devlet, her gün 6,2 milyar, her ay ortalama 185 milyar lira faize ödeme yaptı. Aylık faiz ödemesi, Türkiye’deki 8,3 milyon asgari ücretlinin toplam maaşına denk geliyor. Aynı zamanda bu rakam, en düşük emekli maaşıyla geçinen 4 milyon emekliye üç ayda ödenecek tutardan daha fazla."

BÜTÇEDEN ÖDENEN FAİZ 2021’İN 5 KATI, BU GİDİŞLE 2021’İN 11 KATI FAİZ ÖDENECEK

Öztunç, AKP’nin “Nas” söylemiyle başlattığı düşük faiz politikasının tam tersine sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “2021 yılında ödenen faizin tam 5 katı, bu yıl sadece ilk altı ayda ödendi. Bu hızla gidersek 2025 sonunda 2021’in 11 katı faiz ödenmiş olacak. Hani faiz haramdı? Hani rantiye düzeniyle mücadele edilecekti? Bugün en büyük rantiyecilik kamu bütçesi üzerinden yapılıyor

BÜTÇEYE FAİZ İPOTEĞİ GELİYOR, EK BÜTÇE KAPIDA

Faiz ödemeleri için ayrılan 1 trilyon 950 milyar TL’lik ödeneğin %57’si ilk altı ayda tükendi. 19 Mart 2025’te yaşanan faiz artışıyla, iç borçlanma maliyetleri %10 puan arttı. 2025 yılı için %17,5 enflasyon varsayımıyla yapılan bütçeleme, Merkez Bankası’nın yeni %24 tahmini karşısında yetersiz kaldı. Faiz yükü yıl sonunda 2,2 trilyon TL’yi aşacak. 2025 yılı bütçesinin %45’i ilk altı ayda harcandı. Personel giderleri %50’yi, faiz ödemeleri %57’yi aştı. Emekliye zam, memura iyileştirme derken cari harcamalar da artacak. Eğer hükümet TBMM’nin iradesini bir kez daha yok saymazsa, yılın ikinci yarısında ek bütçenin kaçınılmaz hale gelecek.

HALK KEMER SIKARKEN, FAİZCİLER BAYRAM EDİYOR

Bu tablo açık ve net, 2021’de başlayıp hâlâ sürdürülen yanlış ekonomi politikaları yüzünden bu milletin sırtına devasa bir faiz yükü bindirildi. Enflasyon düşse bile devlet %40’la borçlandığı için bu faiz kamburu yıllarca sürecek. Halk geçim sıkıntısı çekerken, iktidar yandaşlarını ve faiz lobilerini doyurmakla meşgul. Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alan bu anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütçeyi faize teslim eden bu zihniyetin hesabını sandıkta da, Meclis’te de soracağız."