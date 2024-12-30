Kahramanmaraş’ı temsilen Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) sporcuları Özcan Baltacı, Mehmet Kılıç ve Mustafa Doğan da etkinliğe katıldı.

Organizasyon hakkında bilgi veren MADOSK Başkanı Özcan Baltacı, Aksaray sınırları içerisinde yer alan ve 3268 metre yüksekliği ile dikkat çeken Hasan Dağı’na, Adana, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Bursa, Mersin, Niğde, Aydın, Aksaray gibi birçok ilden gelen yaklaşık 100 sporcuyla birlikte tırmanış gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Baltacı, “28 Aralık günü Aksaray ili Helvadere Kasabası Karbeyaz Otel civarında kampımızı kurduk. 29 Aralık gece saat 03.00’de yürüyüşe başladık. Ağır hava şartları, özellikle soğuk ve kar nedeniyle zorlansak da, 7 saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. 3 saat süren dönüş yürüyüşüyle saat 13.00 gibi kamp alanımıza geri döndük” diye belirtti.

Tırmanış organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Baltacı, bu tırmanışı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali ŞenKaynağı’na armağan ettiklerini sözlerine ekledi.