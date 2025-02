Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde deprem sonrası uygulanan mücbir sebep kapsamında bazı alacakların yapılandırılması ve taksit ödeme süreçleri güncellendi. Bu karar, Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağı ilçelerini de kapsıyor. Amacın, depremin zararlarını telafi etmek ve bölgedeki işletmelere destek sağlamak olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 Şubat 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödenmesi gereken borçların taksit süreleri, maksimum 12 ay uzatıldı. Bu düzenleme ile borçların yapılandırılmasında, taksit sayısının on ikiye kadar ulaşması durumunda, on iki aşamayı aşan taksitlerin de on ikinci taksitle birlikte ödeneceği ifade edildi.