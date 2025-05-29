Türkiye’nin önde gelen piliç üreticisi firmalarından Lezita, Kahramanmaraş’ta üç ayrı fabrika kurma kararı aldı. Bu yatırımlar kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde bir kesimhane ve bir yem fabrikası, Türkoğlu ilçesinde ise bir kuluçka tesisi kurulacak.

Lezita firma yetkililerin de katılımıyla Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Konferans salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, burada yaptığı açıklamada bu yatırımların yalnızca sanayi alanında değil, istihdam, tarımsal üretim ve kırsal kalkınma açısından da büyük kazanımlar sağlayacağına dikkat çekti. Özellikle Dulkadiroğlu’nda kurulacak tesislerin, hem genç nüfusa iş imkanı sunacağını hem de küçük ve büyük ölçekli çiftçiler için yeni gelir kapıları açacağını vurguladı.

Belediye olarak yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya kararlı olduklarını ifade eden Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu yatırımlarla birlikte kırsalda yaşayan hemşehrilerimiz, ürettikleri kanatlı hayvanları doğrudan fabrikalara satma imkanına kavuşacak. Aile ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak bu gelişme, aynı zamanda ilçemizin üretim gücünü artıracak. İlçemizin potansiyeline inanan ve burada üretim yapmayı tercih eden Lezita yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu yatırımın Kahramanmaraş’ımıza, ilçelerimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum,” dedi.

Başkan Akpınar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Hep birlikte üreten, kalkınan ve gelişen bir Dulkadiroğlu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”