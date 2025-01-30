Dijitalleşen dünyada küresel ticaretin dinamiklerini anlamak ve bölgesel işletmeleri uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşımak amacıyla düzenlenen zirve, geniş katılım ve zengin içeriğiyle dikkat çekti.

Zirve, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Gümüşer’in açılış konuşmasıyla başladı. Gümüşer, konuşmasında e-ihracatın şehir ve bölge ekonomisi için taşıdığı önemi vurgulayarak, Kahramanmaraş’ın bu alanda bir merkez haline gelebileceğini belirtti. “Küresel pazarlara erişim artık sadece büyük firmalar için değil, KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimiz için de mümkün hale geldi. E-ihracat, bu fırsatları değerlendirebilmemiz için altın bir kapı açıyor” diyen Gümüşer, bu tür etkinliklerin bilgi paylaşımı ve iş birliği açısından taşıdığı önemi dile getirdi.





Gümüşer: “Türkiye’de E-Ticaret Hızla Büyüyor”

Konuşmasının devamında Gümüşer, Türkiye’de e-ticaretin henüz en yüksek seviyesine ulaşmadığını ancak hızla büyüdüğünü vurguladı. Şu an e-ticaretin toplam hacminin yüzde 14-15 seviyelerinde olduğunu belirten Gümüşer, Amerika’daki 1,2 trilyon dolarlık e-ticaret hacmine kıyasla Türkiye’de bu rakamın 1,2 trilyon TL seviyesinde olduğunu ifade etti. Ancak asıl umut verici gelişmenin, Türkiye’deki e-ticaret kullanıcı sayısının hızla artması olduğunu söyledi. Bakanlığın öngörülerine göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin e-ticaret hacminin 8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Gümüşer, özellikle e-ihracatın büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. E-ihracatın, e-ticaretin uluslararası boyutu olduğunu vurgulayarak, bu sayede yerli üreticilerin ürünlerini küresel pazarlara ulaştırma şansı yakaladığını ifade etti. Gümüşer, oturum kapsamında e-ticaret ve e-ihracatın Türkiye ekonomisine katkıları ve gelecekte sunduğu fırsatların değerlendirildiğini vurguladı.

Önal: “Kahramanmaraş’ın Dijital Ticarete Entegre Olması İçin Çalışacağız”

Zirvede, alanında uzman isimler yaptıkları sunumlarla katılımcılara e-ihracatın tüm yönlerini aktardı. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü,E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı BaşkanıHasan Önal, dijital pazarlama stratejileri ve e-ihracatta geleceğin trendleri üzerine çarpıcı bilgiler sundu. Önal, konuşmasında şunları kaydetti: “Türkiye’de ve dünyada e-ticaretin hızla büyüdüğünü görüyoruz. Günümüzde dijital ticaret artık küresel ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor ve bölgemizde de bu alanda önemli adımlar atılıyor.Özellikle pandeminin de etkisiyle, e-ticaret ve e-ihracat artık büyük bir ivme kazandı. Çin, bu alanda dünya liderliğini sürdürüyor ve küresel e-ticaret pazarındaki payı giderek büyüyor. Ekonomik gelişim için çoğu zaman Batı’ya odaklanıyoruz, ancak e-ticaret ekosistemini anlamak için Çin’in gelişimini de yakından takip etmemiz gerekiyor.Önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş ve bölgedeki girişimcilerin de dijital ticarete daha fazla entegre olması için hep birlikte çalışacağız. Şehrin ekonomik potansiyelini artıracak projeleri desteklemek için buradayız.”

Uzmanlar ve Girişimciler Deneyimlerini Paylaştı

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Uzmanı Onur Sarıoğlan, “E-İhracatın Anahtarı: E-Kolay İhracat Platformu” başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Sefamerve CEO’su Mehmet Metin Okur ise markalaşmanın e-ihracatta oynadığı kritik rolü kendi deneyimlerinden örneklerle anlattı.

Kadın girişimciliğinin desteklenmesine de özel bir vurgu yapılan etkinlikte, İhracatçı Kadınlar Derneği Başkanı Sevtap Küçük, kadın liderlerin e-ihracatta karşılaştıkları fırsat ve zorlukları ele aldı. Ayrıca, Trendyolİş Geliştirme Müdürü Mustafa Hakan Sarı ve Fevup CEO’su Ferhan Yıldız, e-ihracatta pazaryeri seçimi ve yerelden globale açılma stratejilerini detaylandırdı.

Networking ve İş Birliği Fırsatları

Etkinlik boyunca düzenlenen networking oturumlarında katılımcılar, sektör profesyonelleri ve panelistlerle birebir iletişim kurma imkânı buldu. Yerel işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasını destekleyecek iş birlikleri ve projelerin konuşulduğu bu oturumlar, Kahramanmaraş’ın dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağladı.



Zirveye; KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Başkanı Hasan Önal’ın yanı sıra İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, KASİAD Başkanı Sıddık Ciğer, Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan, Teknokent Müdürü Oğuz Ciğerlioğlu, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ile çok sayıda firma yetkilisi ve STK Temsilcileri katıldı.



Panelistler ve Tartışmalar

Zirvede düzenlenen panellerde, sektörün önde gelen isimleri ve uzmanları bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelistler ve konuları şu şekildeydi:



Mehmet Metin Okur (CEO, Sefamerve): E-İhracatta markalaşma stratejileri ve deneyimleri.

Mustafa Hakan Sarı (İş Geliştirme Müdürü, Trendyol): Global pazarlara açılma stratejileri.

Ömer Arıkan (CEO, Tsoft): Panel moderatörü olarak etkinliğe liderlik etti.

Hazal Maraş (Genel Müdür, Ozon): E-ihracatta pazaryeri yönetimi üzerine bilgiler paylaştı.

Mehmet Erdemi (CEO, Exporgin): Markalaşma süreçleri ve başarı hikayeleri.

Ferhan Yıldız (CEO, Fevup): E-ihracatta başarı getiren stratejileri aktardı.

Sevtap Küçük (İhracatçı Kadınlar Derneği Başkanı): Kadın liderler için e-ihracatta fırsatlar ve zorluklar.

AlmilaDemirdağ (İş Yönetimi Danışmanı): Hedef pazar ve doğru pazaryeri seçimi üzerine bilgiler sundu.

Avni Arıkan (CTO, Tsoft): Yerel başarı hikayeleri üzerine konuştu.

Eylül Gümüşer (Küçük Mutfak Kurucusu): Yerelden globale girişimcilik deneyimlerini paylaştı.

Berker Bayazıt (Kurucu Ortak, e-Trink): Yerel girişimlerin e-ihracattaki yeri ve fırsatları üzerine konuştu.

Mustafa Erol Çakan (Kurucu, Fimarka): Yapay zeka uygulamalarıyla e-ihracatta yenilikçi yaklaşımlar sundu.

Prof. Dr. Hayrettin Keskingöz(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi): Akademik perspektiften e-ihracat katkıları üzerine fikirlerini aktardı.