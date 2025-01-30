Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndaki deprem şehitliğinde yoğun bir düzenleme ve üstyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak ve ziyaret alanlarını daha düzenli hale getirmek amacıyla,sahada hummalı bir çalışma sürdürülüyor.

Mezarlığın otopark alanında düzenlemeler yapılırken, yaya yollarının inşası da devam ediyor.

Ziyaretçilerin rahat hareket edebileceği yürüyüş yollarının yapımıyla birlikte alan daha kullanışlı hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında peyzaj uygulamaları da sürerken şehitlikler Türk bayraklarıyla donatılıyor.