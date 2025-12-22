Karatutlu, deprem sonrası yapılan köy evleri ihalelerine dikkat çekerek, aynı işin farklı taşeronlara çok daha düşük bedellerle yaptırılmasının kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

“4,5–5 milyon liraya ihale edilen köy evlerinin ertesi gün başka taşeronlara 1,8–2 milyon liraya yaptırılmasının gerekçesini ve aradaki farkın nerede olduğunu sormak zorundayız” dedi.

“Rezerv alan uygulamalarında adalet yok”

Kahramanmaraş Kıbrıs Meydanı’ndaki uygulamaları örnek gösteren Karatutlu, küçük esnafın dükkânlarının rezerv alan ilan edilerek mağdur edildiğini belirtti.

“Bu bir planlama değil, açık bir adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.

“Bakan gelince asfalt, gidince çamur”

Bakan ziyaretleri öncesinde yapılan geçici düzenlemeleri eleştiren Karatutlu, Kahramanmaraş’ta altyapı ve şehir planlamasının kalıcı çözümlerden uzak olduğunu söyledi.

“Şehrin gerçek hâli, bakan gelmeden önceki hâlidir” dedi.

“TOKİ konutları Maraş’ın kültürüne ve iklimine uygun değil”

TOKİ konutlarının yerel ihtiyaçlar gözetilmeden yapıldığını belirten Karatutlu, balkonsuz, altyapısı eksik ve sosyal donatıdan yoksun yapıların teslim edildiğini ifade etti.

“Çevre kirliliği görmezden geliniyor”

Konuşmasında çevre sorunlarına da değinen Karatutlu, sanayi atıkları nedeniyle barajların kirletildiğini, Afşin-Elbistan Termik Santrali çevresinin kül altında kaldığını belirtti.

Denetimlerin önceden haber verilerek yapılmasını eleştiren Karatutlu, bunun çevreyi korumaya değil, görüntü vermeye yönelik olduğunu söyledi.

“Tarım alanları ve su kaynakları tehdit altında”

Tarım ve Orman Bakanlığı’na da seslenen Karatutlu, balık ölümlerine neden olan sanayi atıklarının gizlendiğini, Kahramanmaraş’ta kaçak kuyularla yeraltı sularının kontrolsüz şekilde çekildiğini ifade etti.

“Konya ve Bursa’da yaşanan çökmelerin benzerlerini Kahramanmaraş’ta görmek istemiyoruz” dedi.

“Su potansiyeli yüksek bir şehir susuzluk yaşıyor”

Türkiye’nin en yüksek su potansiyeline sahip illerinden biri olan Kahramanmaraş’ın yaz aylarında susuzluk çektiğini hatırlatan Karatutlu, yağmur ve kar sularının depolanmasına yönelik yeni yapı standartlarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“Deprem bölgesinde şeffaflık ve denetim şart”

Konuşmasını çağrıyla tamamlayan Karatutlu, deprem bölgesinde imar, çevre ve tarım politikalarının şeffaf, adil ve denetlenebilir olması gerektiğini vurguladı.