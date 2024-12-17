Doğa Koruma ve Akademik İş Birliği Masaya Yatırıldı

Ziyaret sırasında, DKMP’nin yürüttüğü doğa koruma ve milli park çalışmaları hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde doğa koruma projeleri, orman ekosistemlerinin korunması ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi konularında önemli fikir alışverişinde bulunuldu.

Faruk Tülücü’den Teşekkür

Şube Müdürü Faruk Tülücü, nazik ev sahipliği ve desteklerinden dolayı Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Mengeloğlu’na teşekkür ederek, bu tür görüşmelerin doğa koruma bilincinin artırılmasında ve ortak projelerin hayata geçirilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Önemli Adımlar ve Gelecek Projeler

Ziyaretin, doğa koruma çalışmaları ve akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğuna dikkat çekilirken, ilerleyen süreçte bilimsel ve saha temelli projelerin artırılması bekleniyor.