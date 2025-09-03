Türkiye genelinde ilk 50 bin içerisine giren öğrenciler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar tarafından makamında ağırlanarak ödüllendirildi. Başarı gösteren öğrencilere 20 bin TL tutarında nakdi eğitim desteği sağlandı.

Öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Mehmet Akpınar, eğitimin ve gençlerin geleceği adına yapılan yatırımların en değerli hizmetler arasında olduğunu vurguladı:“Bizim için en büyük yatırım, gençlerimizin geleceğine yapılan yatırımdır. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, sadece fiziki hizmetlerle değil, aynı zamanda gençlerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine de katkı sunmaya büyük önem veriyoruz. Gençlik merkezlerimiz bu anlamda özverili çalışmalar yapıyor; gençlerimizin hem sınav başarılarına katkı sağlıyor hem de onları hayata hazırlıyor.Bugün burada elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ödüllendirmek, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. YKS’de ilk 50 bine giren öğrencilerimize eğitim harcamalarında kullanmaları için 20 bin TL destek sağlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, bu gençler Dulkadiroğlu’nun, Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin yarınlarını inşa edecek. Onların başarısı hepimizin gururudur.”

GENÇLİK MERKEZLERİ ÖRNEK ÇALIŞMALARLA ÖNE ÇIKIYOR

Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezleri, bugüne kadar düzenledikleri kurslar, sosyal etkinlikler, kültürel faaliyetler ve rehberlik hizmetleriyle binlerce gence ulaşarak önemli bir misyon üstlendi. Özellikle YKS hazırlık kursları, öğrencilerin akademik başarılarına doğrudan katkı sağlarken, aynı zamanda moral ve motivasyon desteğiyle gençlerin yanında oldu.

Dulkadiroğlu Belediyesi, gençlere yönelik bu destekleri artırarak sürdürmeyi ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlama adına projelerini daha da genişletmeyi hedefliyor.