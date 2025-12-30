Programa Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakdiler Pehlivan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Burcu Erşahan, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Salih Yeşil ve Prof. Dr. Ramazan Çetintaş, Genel Sekreter İbrahim Palabıyık ile akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kahramanmaraş’ın Türk dili ve tarihine sahip çıkan güçlü bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ak, Türk Dil Kurumu’nun Türkçenin gelişimi ve geleceği için yürüttüğü çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, Türkçenin yalnızca Türkiye’de ve Türk coğrafyasında değil, dünyanın birçok bölgesinde etkin bir iletişim dili olarak kullanıldığını ifade etti.

Konuşmasında söz alan Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu ise üniversitelerin bilimi ve kültürü toplumla buluşturan temel kurumlar olduğunu söyledi. Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım” sözünü hatırlatan Karatutlu, tanışmanın ve anlaşmanın en güçlü aracının dil olduğunu dile getirdi. Deprem sonrası süreçte Kahramanmaraş’ın yalnızca fiziki olarak değil, kültürel ve sosyal açıdan da ayağa kalkmasının önemine dikkat çeken Karatutlu, bu çerçevede Türk Dil Kurumu’nun ve KSÜ’nün katkılarının kıymetli olduğunu belirtti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” başlıklı konferansında kimlik, kültür ve millet kavramları üzerinde durdu. Türk dilinin tarihsel serüvenine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mert, Saka döneminden Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemlerine uzanan yazıtlar ve kültürel izler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türk kültüründe kullanılan damgalar, semboller ve ses değerlerinin tarihsel anlamlarını aktaran Türk dünyasının kültürel bütünlüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Mert, yürütülen kazı çalışmaları ve planlanan sergi projelerine ilişkin de bilgiler paylaştı.

Programın sonunda Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’e belge takdim edildi. Konferans, protokol üyeleri ve katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.