Bu yıl 30 Ocak 2025 tarihinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan zirve, dijital ticaretin büyüyen fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüm katılımcıları bir araya getirecek. Dünyada e-ticaretin hızla büyüyen potansiyelini değerlendiren ve küresel pazarlara açılmayı hedefleyen işletmelere yeni ufuklar açacak etkinlikte, sektördeki uzman isimler önemli bilgiler paylaşacak.

Zirve, e-ticaret ve ihracat alanındaki deneyimli profesyonellerin konuşmalarına, interaktif panellere ve uygulamalı eğitimlere ev sahipliği yapacak. Etkinlikte katılımcılar, dijital pazarlama, lojistik, ödeme sistemleri ve gümrük süreçlerinden, yeni trendler ve stratejilere kadar birçok farklı konuda bilgi sahibi olacak. Ayrıca, global pazarlarda başarıya ulaşmak için gereken adımlar, iş dünyasının dinamik isimleri tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

E-ticaretin hızla büyüyen dünyasında rekabetçi kalabilmek ve dijital dünyada sağlam bir yer edinebilmek, artık her sektördeki işletmeler için kritik öneme sahip. E-İhracat Zirvesi de tam olarak bu noktada, katılımcılarına uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için gerekli bilgileri ve stratejileri sunacak.

E-İhracat Zirvesi, sadece dijital ticaretle ilgilenen girişimciler için değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren firmalar, perakende sektöründeki işletmeler ve dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren profesyoneller için de büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca, yeni iş modellerini keşfetmek isteyen, dijital dünyada büyümek ve gelişmek isteyen herkesin katılımı bekleniyor.