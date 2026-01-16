Programda Türk edebiyatının en önemli mütefekkir ve yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebi kişiliği, eserleri ve düşünce dünyası ele alınacak.

UNESCO tarafından Türkiye’de ilk kez “Edebiyat Şehri” ünvanıyla taçlandırılan Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat alanındaki nitelikli etkinlikleriyle edebiyat dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Şehrin köklü edebiyat mirasını yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan bu etkinlikler, her yaştan edebiyat tutkununu aynı çatı altında buluşturuyor.Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, edebiyatseverleri özel bir söyleşi programında bir araya getirecek. 17 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek program, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Akademi Kütüphanesi’nde saat 19.00’da başlayacak.

Söyleşide, edebiyat dünyasının yakından tanıdığı isimlerden yazar Selahattin Yusufve şehrin önemli edebiyatçılarından Mustafa Köneçoğlu, kültür ve sanat dostlarıyla buluşacak. Programda Türk edebiyatının en önemli mütefekkir ve yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebi kişiliği, eserleri ve düşünce dünyası ele alınacak.

Katılımcılar, Tanpınar’ın edebiyatımıza kazandırdığı derinlik ve estetik anlayışı üzerine kapsamlı değerlendirmeler dinleme fırsatı bulacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın “Edebiyat Şehri” kimliğini güçlendiren bu tür programların artarak devam edeceği belirtilirken, söz konusu söyleşi programına tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu ifade edildi.