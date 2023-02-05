Kahramanmaraş’ta okullar tatil edildi!

Kahramanmaraş Valiliği tarafından tapılan yazılı açıklamada; “Meteorolojik tahminlere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitime (1) gün ara verilmiştir.Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.