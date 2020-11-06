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Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk asgari ücret ile ilgili "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk asgari ücret ile ilgili "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

06 Kasım 2020 Cuma 13:34
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Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi geldi. Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Bakan Selçuk 2021 asgari ücreti hakkında, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücretin tespiti için komisyon her yıl Aralık ayında toplanıyor ve 2021 yılı asgari ücret için yeni rakamı belirliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

DESTEK TUTARI 41 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Bakan Selçuk, "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti." diye konuştu.

Son Güncelleme: 06.11.2020 13:45
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Bakan Selçuktan Flaş Asgari ücret Açıklaması! 2021 Asgari ücret Zammı Ne Kadar Olacak?
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