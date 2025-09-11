Meslek liselerine odaklanan program, gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak onları iş hayatına daha donanımlı hazırlamayı hedefliyor.

Meslek Liselerine Katkı

K-Start, özellikle Kahramanmaraş ve çevresindeki meslek liselerinden mezun olan gençlere; sektörün beklentilerini, yeni teknolojileri ve iş hayatının dinamiklerini yakından tanıma imkânı sunuyor. Program sayesinde öğrenciler yalnızca okulda aldıkları eğitimle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda iş dünyasının içinde öğrenme fırsatı buluyor.

Programın İçeriği

Bu dönem hayata geçirilen programda, teknoloji tabanlı eğitimler ve çevrimiçi öğrenme modülleriyle gençlerin yetkinliklerini geliştirmesi hedefleniyor. Ayrıca mentörlük sistemi ile öğrencilere birebir destek sağlanarak kariyer yolculuklarında doğru adımlar atmalarına yardımcı olunuyor.

Gençlere Kazandıracakları

K-Start projesi, meslek lisesi öğrencilerine;

İş dünyasına hızlı ve güvenli bir giriş imkânı,

Yeni nesil üretim teknolojileri hakkında bilgi,

Teoriyi pratiğe dönüştürme fırsatı,

Kipaş’ın deneyimli kadrolarından mentörlük desteği,

Kariyer planlamasında yol gösterici bir deneyim sunuyor.

Geleceğe Yatırım

Kipaş Holding, Meslek Liseleri Memleket Meselesi anlayışıyla K-Start ile hem gençlerin geleceğine hem de Türkiye’nin nitelikli iş gücüne yatırım yapıyor. Programın sonunda gençler yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda güçlü vizyon ve iş deneyimi kazanarak kariyer yolculuklarında büyük adımlar atıyor.